Запасіться ідеями прогулянок на ці вихідні! | Faites le plein d’idées sorties pour ce week-end!

Voici un panorama des activités à faire ces 24, 25 et 26 juin à travers la Belgique. La plupart de ces idées de sorties sont gratuites. Par ailleurs, partout en Belgique, il y a des brocantes et des marches, surtout le dimanche. Beaucoup de brocantes sont reprises sur le site www.quefaire.be et de nombreuses activités sont présentées sur www.out.be. Bon amusement!

Bruxelles

Niveau musical, il y en a pour tous les goûts un peu partout en ville. Ce vendredi soir, DJ Maya Cox mettra l'ambiance sur de la house au Grand Casino Brussels VIAGE de 22h à 2h. Le samedi, La F*©k!n' Fabulous Time Machine s'empare du Réservoir Bar (Rue Haute n°204) où les styles se mélangeront de 21h à 6h. Et retour au Grand Casino Brussels VIAGE ce samedi de 22h à 1h, qui laissera place à swing et au jazz. Tous ces évènements sont gratuits.

Flandre occidentale

C'est le premier week-end de l'exposition des sculptures de Sonja VishnudArt. Gallery 22 vous accueille gratuitement pour découvrir ce style typique de l'artiste, qui parle à tous. Rendez-vous du jeudi au lundi de 14h à 19h à Kerkstraat n°22, à Damme.

Flandre Orientale

Objectief Reflex Zottegem expose au Leeuwergem Meeting Center. La photographie est portée à un niveau supérieur. 80 œuvres sont exposées par 10 photographes, chacun ayant un intérêt différent pour la photographie. L'exposition est visible vendredi de 17h à 22h, samedi de 14h à 22h et dimanche de 10h à 20h.

Anvers

"Geel Bruist", c'est un festival de musique gratuit qui prend place dans le centre-ville de Geel ce samedi de 19h à minuit. Les dj's enchaîneront leurs sets toute la soirée sur la place du marché.

Limbourg

Le festival des musiciens de la ville inaugure les vacances d'été. Ce dimanche de 14h30 à 17h30, les artistes se produiront au Béguinage de Tongres. Ils disposent chacun de vingt minutes pour séduire le public. Un sentier pédestre reliera les différents lieux de concerts, pour une après-midi de découvertes musicales gratuit dans la ville.

Brabant flamand

Ce dimanche de 15h30 à 19h, une mini fanfare de trois musiciens improvise son concert à Zaventem. Un accordéon, un tambour et une trompette joueront de tous les styles en s'adaptant à son public. Ils vous attendent Willem Lambertstraat n°10 et c'est gratuit!

Brabant wallon

La fête de la musique, ce n'est pas fini dans le Brabant wallon! Les villes de Court-Saint-Etienne et de Grez-Doiceau promettent une ambiance musicale, conviviale et gratuite. Rendez-vous ce vendredi soir sur la place Ernest Dubois à Grez-Doiceau et ce samedi sur la place des Déportés de 14h à minuit à Court-Saint-Etienne.

Hainaut

A Charleroi, le Young Fest est un tout nouveau festival gratuit dédié aux jeunes de 12 à 26 ans. Le rendez-vous est donné ce samedi et ce dimanche de 14h à 1h sur la place de la Digue. Au programme: concerts, scène ouverte, skate park, fanfares, graff, cirque, danses, multisports et plein d'autres activités pour le jeune public.

Namur

C'est le dernier week-end de l'exposition gratuite des oeuvres de Jean Ransy, à l'église Saint-Lambert de Bouvignies-sur-Meuse. Pour clôturer l'exposition, un concert au profit de l'accueil des Ukrainiens aura lieu dimanche dès 16h.

Liège

De vendredi 17h30 à dimanche soir, c'est le festival italien à Seraing. Différents artistes se produiront tout le week-end sur l'esplanade de l'Avenir. Cette année, l'évènement met à l'honneur les musiques du monde. Entre les concerts, une animation pastèque aura également lieu. Le festival est ouvert le vendredi de 17h30 à 23h, le samedi de 16h30 à 23h et le dimanche de 15h à 22h. Entrée gratuite tout le week-end.

Luxembourg

Samedi et dimanche, c'est la fête du vin à Grandhan. Des dégustations de différents vin français pour les adultes et des ateliers pour les enfants se feront tout le week-end. L'entrée est gratuite et des bouteilles de vin sont à gagner lors de tirages au sort toutes les deux heures.