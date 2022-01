Faites découvrir la forêt à vos enfants avec ces 2 livres

Dans la forêt cherche et trouve 100 animaux de Philippe Jalbert

Ce livre s’inscrit dans le principe de chercher et de trouver des éléments cachés dans un décor.

Chaque page montre un animal de couleur orange, il nous est alors demandé d’en trouver d’autres dissimulées dans la forêt. Plus les pages avancent, plus cela devient complexe car on doit en trouver davantage.

Complètement captivant, ce livre permet de passer des moments ludiques avec son enfant.