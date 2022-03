Faites de l'upcycling en fabriquant vos éponges tawashi

Sélectionner et couper les bandes de tissus à partir de plusieurs vieux t-shirts. La sélection du vieux T-shirt aussi a son importance. Un T-shirt qui n'est pas en tissu extensible donnera des bandes de tissu plus rigides, un peu plus difficiles à tisser selon les méthodes. Mais plus agréables peut-être pour laver le visage, par exemple.

La sélection du vieux T-shirt aussi a son importance. Un T-shirt qui n'est pas en tissu extensible donnera des bandes de tissu plus rigides, un peu plus difficiles à tisser selon les méthodes. Mais plus agréables peut-être pour laver le visage, par exemple. Le tissage selon 2 techniques :

La première est de découper des bandes à partir d'une longue manche de vieux T-shirt. La deuxième est de faire une bobine de fil continu à partir du bas du vieux T-shirt.

Il est possible de réaliser un métier à tisser qui sera plus adapté aux enfants qu'une planche et des clous. Pour les enfants, des pinces à linge et un récipient rectangulaire ou carré et le tour est joué !