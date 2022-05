"Fait maison !" vous propose une recette de pommes de terre nouvelles farcies au merlu mariné

Enlevez les pépins et la membrane blanche du piment. Émincez-le finement. Hachez finement la ciboulette ainsi que la coriandre, le persil et les jeunes oignons. Ajoutez ces herbes au poisson. Mélangez et poivrez. Ajoutez les zestes d’un demi citron vert et un filet d’huile d’olive.