"Fait Maison" vous propose ses papillotes de moules aux aromates, de quoi s'en mettre plein les papilles !

Enlevez le byssus, c'est-à-dire le cordon sur le côté des moules et gratter les coquillages qui sont collés à l'aide d'un couteau d'office.

Mettez les moules dans un saladier et remplissez-le d'eau afin de les nettoyer.

Dans un plat allant au barbecue, mettez du papier sulfurisé et mettez-y les moules.

Ajoutez le laurier déchiré en deux et le thym citron

Ajoutez les zestes d’un citron , le persil plat déchiré et l’échalote.

