"Fait maison !" vous propose sa recette 100% confort food : la pita au poulet !

Coupez le poulet et les poivrons en lamelles

Émincez l'échalote, la coriandre, la ciboulette et le persil

