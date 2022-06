"Fais tes balises" une nouvelle application mobile et coopérative dédiée à la mobilité douce

" Fais tes balises " c’est le nom d’une nouvelle application dédiée à la mobilité douce, développée dans un premier temps pour les communes de Chaudfontaine et Trooz dans le cadre de l’appel à projet "Territoire intelligent" de Digital Wallonia.

Celle-ci propose de découvrir ou de redécouvrir sa commune à pied ou à vélo, à travers différents parcours thématiques. A ce jour, quatre parcours sont déjà proposés : la Balade de Chèvremont et du Bois-les-Dames, Trooz par monts et vallées et pour les sportifs, le parcours Fit’Actif. Mais cette application se singularise aussi par son caractère ludique et participatif. Les utilisateurs sont effet invités à compléter cette offre.

Larry Grutman est gestionnaire de projet au sein de la société liégeoise OPP Studio qui a développé l'application "Fais tes balises".

"Le concept des balises c’est de permettre à la personne qui créera un parcours de partager son expérience qu’elle soit gourmande, qu’elle soit en lien avec l’histoire ou les atouts culturels de la commune mais aussi avec l’évolution du territoire donc, on n’est pas dans un projet où ce sont uniquement les communes qui proposent de bons plans aux citoyens. Ceux-ci sont également invités à faire vivre cette application".