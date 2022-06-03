"Fais-le pas" la nouvelle chanson de Jean-Luc Fonck

Jean-Luc Fonk, dans le 8/9, revient avec une nouvelle chanson pour conclure la semaine : "Fais-le pas".
Il a placé les 3 mots imposés du Kidivrai : THIBAUT COURTOIS, ESPELETTE, et DISTORSION.
Les paroles de "Fais le pas"
ATTENTION ATTENTION
PAS OP PRENDS GARDE
LÀ-HAUT SUR LE BALCON
LES YEUX DU GARDIEN TE REGARDENT
AVEC SES GRANDES MAINS ET SES LONGS DOIGTS
JE LE RECONNAIS C’EST THIBAUT COURTOIS
ALORS QUE J’ETAIS DANS LE JARDIN
JE CUEILLAIS DE L’ESPELETTE JE COUPAIS DU THYM
LES ARBRES SONT DEVENUS DES GUITARES MOLLES
Y’AVAIT DE LA DISTORSION C’ETAIT ROCK AND ROLL
(Refrain) : SI TU VEUX FAIRE LE PAS FAIS LE PAS
ET SI TU N’VEUX PAS L’FAIRE FAIS-LE PAS
SI TU VEUX FAIRE LE PAS FAIS LE PAS
ET SI TU N’VEUX PAS L’FAIRE FAIS-LE PAS
SOUS LE SOLEIL BRULANT DU GENRE SUPER CHAUD
DANS LA LOCOMOTIVE TOUT LE MONDE EST LOCO
ON EST A BORD D’UN TRAIN ELECTRIQUE À VAPEUR
Y’A DEDE ET SON TRACTEUR QUI A DES DETRACTEURS
JE VOUDRAIS TELLEMENT DEVENIR UN CORNICHON
J’AI DEJA LE CORPS IL NE ME MANQUE PLUS QUE…
LE BOCAL… LE COUVERCLE
LE VINAIGRE ET L’ETIQUETTE
(Refrain)
UN, DEUX, TROIS, CHEVAL DE TROIE
DEUX, TROIS, QUATRE, DEUX OREILLES QUAT’PATTES
GALOP GALOP CALO GERO
CE MATIN JE ME SUIS REVEILLE RAPLAPLA
COMME UNE LIMACE DE L’HIMALAYA
IL FALLAIT QUE JE FASSE QUELQUE CHOSE
ON EST BIEN D’ACCORD… OUI MAIS QUOI ?
J’AI BU MON CAFE, J’AI MANGÉ LA CUILLERE
C’EST PAS SUPER BON MAIS C’EST PLEIN DE FER
POUR AVOIR LA PECHE J’AI MANGÉ DU POISSON
J’AI FAIT UN TOUR EN FORD TAUNUS… POUR LE TONUS C’EST BON
(Refrain)
(Refrain)
La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9
Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.