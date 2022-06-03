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Le 8/9

"Fais-le pas" la nouvelle chanson de Jean-Luc Fonck

"Fais le pas"

Le 8-9: la chanson de Jean-Luc Fonck

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il y a 28 minutes5 min
Par Elisée Baelongandi

Jean-Luc Fonk, dans le 8/9, revient avec une nouvelle chanson pour conclure la semaine : "Fais-le pas".

 

Jean-Luc va essayer de vous faire voir la différence entre "FAIS LE PAS", dans le sens de passer à l’acte, et "FAIS-LE PAS" souvent utilisé en Suisse, pour dire "ne le fais pas". Quel bazar !

Il a placé les 3 mots imposés du Kidivrai : THIBAUT COURTOIS, ESPELETTE, et DISTORSION.

Les paroles de "Fais le pas"

ATTENTION ATTENTION

PAS OP PRENDS GARDE

LÀ-HAUT SUR LE BALCON

LES YEUX DU GARDIEN TE REGARDENT

AVEC SES GRANDES MAINS ET SES LONGS DOIGTS

JE LE RECONNAIS C’EST THIBAUT COURTOIS

 

ALORS QUE J’ETAIS DANS LE JARDIN

JE CUEILLAIS DE LESPELETTE JE COUPAIS DU THYM

LES ARBRES SONT DEVENUS DES GUITARES MOLLES

Y’AVAIT DE LA DISTORSION C’ETAIT ROCK AND ROLL

 

(Refrain) : SI TU VEUX FAIRE LE PAS FAIS LE PAS

ET SI TU N’VEUX PAS L’FAIRE FAIS-LE PAS

SI TU VEUX FAIRE LE PAS FAIS LE PAS

ET SI TU N’VEUX PAS L’FAIRE FAIS-LE PAS

 

SOUS LE SOLEIL BRULANT DU GENRE SUPER CHAUD

DANS LA LOCOMOTIVE TOUT LE MONDE EST LOCO

ON EST A BORD D’UN TRAIN ELECTRIQUE À VAPEUR

Y’A DEDE ET SON TRACTEUR QUI A DES DETRACTEURS

 

JE VOUDRAIS TELLEMENT DEVENIR UN CORNICHON

J’AI DEJA LE CORPS IL NE ME MANQUE PLUS QUE…

LE BOCAL… LE COUVERCLE

LE VINAIGRE ET L’ETIQUETTE

 

(Refrain)

 

UN, DEUX, TROIS, CHEVAL DE TROIE

DEUX, TROIS, QUATRE, DEUX OREILLES QUAT’PATTES

GALOP GALOP CALO GERO

 

CE MATIN JE ME SUIS REVEILLE RAPLAPLA

COMME UNE LIMACE DE L’HIMALAYA

IL FALLAIT QUE JE FASSE QUELQUE CHOSE

ON EST BIEN D’ACCORD… OUI MAIS QUOI ?

 

J’AI BU MON CAFE, J’AI MANGÉ LA CUILLERE

C’EST PAS SUPER BON MAIS C’EST PLEIN DE FER

POUR AVOIR LA PECHE J’AI MANGÉ DU POISSON

J’AI FAIT UN TOUR EN FORD TAUNUS… POUR LE TONUS C’EST BON

 

(Refrain)

 

(Refrain)

La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9

Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.

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