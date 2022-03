Fais dodo avec une heure de James Blake dans les oreilles

James Blake, on le connaît plutôt pour son côté pop ou même RNB ou plutôt pour son côté club avec, par exemple, son EP "Before" sorti en 2020. On l’apprécie aussi beaucoup pour son tout récent album "Friends That Break Your Heart" où l’on retrouve d’autres pointures comme SZA. Mais là où on ne l’attendait pas, c’était bien sur de la berceuse sur fond d’ambient.