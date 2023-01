Faire votre arbre généalogique en ligne ? C’est désormais plus facile grâce au site des Archives de l’État

Vous avez toujours rêvé de retracer l’histoire de votre famille ? Cette tâche ardue est rendue plus simple par les Archives de l’État. L’institution fédérale vient de publier un nouveau site internet qui comprend quelque 38,6 millions d’actes officiels.

Il n’est franchement pas toujours aisé de remonter très loin dans son arbre généalogique. Si les branches du vôtre dépassent le niveau de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, vous avez de la chance. Dans bien des familles, on n’a aucune idée de l’identité des aïeuls plus anciens. Mais les recherches pour compléter votre lignée sont à présent plus accessibles. Grâce à un travail colossal, les Archives de l’Etat viennent de publier leur nouveau site consacré à la généalogie.

Sur cette nouvelle plateforme, vous pourrez partir à la recherche des sources utiles pour en apprendre plus sur vos ancêtres, à condition que ceux-ci aient vécu en Belgique. Au total, ce sont des millions de pages de documents qui ont été numérisées : actes de naissance, de baptême, de mariage, de décès ou encore de sépulture, ainsi que tous les registres (appelés tables décennales) qui répertorient ces documents. Vous pourrez plus facilement naviguer dans pas moins de 28.527 registres paroissiaux et 36.780 registres de l’état civil, qui comportent 2,2 millions de pages ! La consultation de ces archives numérisées est gratuite, mais limitée à dix téléchargements par jour.