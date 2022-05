Faire une rando vélo sans GPS, avec des numéros à suivre : le réseau de points-nœuds s’étend dans la communauté germanophone

C’est désormais le cas dans le nord de la communauté germanophone. Isabelle Weykmans, la ministre germanophone en charge notamment du Tourisme, a inauguré ce dimanche le réseau de randonnées points-nœuds, dans les communes du nord de cette communauté linguistique. Cette inauguration a eu lieu à Eupen, dans le cadre de la journée de la randonnée, encadrée par la Ville d’Eupen.

Calamine, Eupen, Lontzen et Raeren

Finalisé en 2019 dans les communes du sud des cantons l’est, le balisage vient d’être terminé dans les communes de la Calamine, Eupen, Lontzen et Raeren.

La randonnée via les points-noeuds était déjà possible de manière numérique, via l’application GO Ostbelgien. "Le balisage est aujourd’hui aussi physique sur l’ensemble des cantons de l’est", se réjouit Claudine Legros, responsable communication à l’agence du tourisme.

Au total, ce sont 3450 poteaux sur lesquels on retrouve 8200 plaquettes, qui ont été placés. 140 tables d’informations ont aussi été installées sur les 1380 km de sentiers balisés selon le système des points-nœuds. Le coût des infrastructures s’élève à 850.000 euros, dont 54% ont été financés par la Communauté germanophone, 33% par les communes associées à la Province de Liège et 13% par l’UE.

Ce système de balisage innovant, développé à la base pour l’orientation des mineurs de fond, permet aujourd’hui aux randonneurs et aux cyclistes de planifier facilement leurs itinéraires et de s’orienter sans difficulté sur le terrain.

Les zones où l’on retrouve des points-nœuds

On retrouve ainsi des points-nœuds sur certaines zones en Wallonie (contrairement à la Flandre qui est entièrement balisée) :