Faire un guacamole sans avocat, c’est possible avec cette recette

L’apéritif, incontournable dans le verre, mais qu’en est-il si l’on vient à oublier de l’accompagner de mises en bouches ou de mets à partager ? Pour accompagner vos chips, toasts, ou autres biscuits, rien de tel que des dips. Jordan Boreux vous propose une recette de guacamole sans avocat mais avec des petits pois.

Pourquoi un guacamole sans avocat ?

C’est un sujet d’actualité, les avocats sont responsables d’une consommation d’eau potable conséquente dans les pays producteurs. Star des régimes et des réseaux sociaux, il faut savoir que beaucoup de citoyens sud américains n’ont plus suffisamment d’eau au robinet depuis que l’on vante leurs bénéfices diététiques et que les avocats se retrouvent dans tous les régimes. Cet "or vert" est la cause de catastrophes écologiques et humanitaires. Donc Jordan Boreux, Chef du restaurant L’Episode à Rochehaut, a décidé de fermer les portes de sa cuisine à l’avocat. Pour le guacamole, il remplace l’avocat, part des petits pois.

La recette

Vous aurez besoin de

500 g de petits pois frais cuits ou surgelés,

2 tomates mûres,

Quelques gouttes d’eau de cuisson des petits pois,

6 cuillères d’huile d’olive,

Jus de 2 citrons verts et de leurs zestes,

3 gousses d’ail,

Quelques gouttes de tabasco à votre guise,

Sel et poivre du moulin,

Coriandre.

Commencez par blanchir les petits pois à l’eau salée (2 minutes dans de l’eau bouillante) avant de les refroidir dans un bain d’eau très froide. Une fois égouttés, disposez-les dans un mortier et écraser tous les ingrédients sauf les tomates et la coriandre jusqu’à obtenir la consistance désirée en ajoutant un peu d’eau si nécessaire. Ajoutez les tomates en petits dés et ciseler la coriandre. Vous pouvez servir avec des chips, toasts, focaccia, ou des légumes taillés.