Faire son plein au Luxembourg, toujours réellement avantageux ce samedi ? Faites le test avec notre calculatrice

Les prix de l’essence et du diesel ont flambé ces dernières semaines, au point d’atteindre des sommets jamais atteints de 2,286 euros pour le diesel le 11 mars dernier.

De quoi donner l’idée à de nombreux Belges de faire leur plein au Luxembourg pour économiser quelques euros : le week-end des 12-13 mars, la différence pour le diesel était de près de 60 centimes par litre !

Mais avec la consommation, était-il réellement avantageux de consommer du carburant juste pour faire le plein ? Selon notre calcul, pour un plein de 40 litres, et en tenant compte d’un aller-retour jusqu’à la pompe, il fallait habiter à moins de 75 kilomètres pour que cela soit avantageux. Plus la distance (ou le détour) était réduite, et plus le réservoir était grand, plus le gain était important.

L'outil ci-dessus, qui est mis à jour automatiquement tous les matins, vous permet de faire le calcul avec les derniers prix maximum disponibles.

On peut ajouter à cette quantité de carburant le contenu d’un jerrycan de 10 litres, quantité maximale tolérée par les douanes : le transport de carburant est en principe réservé à des véhicules spécialisés en transport de matières dangereuses.

Le prix maximum en Belgique du diesel est retombé ce samedi à 1,904 euros/litre, tandis qu’il est de 1,761 euro/litre au Luxembourg : le détour devient donc minime pour enregistrer encore un réel gain.