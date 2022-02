Faire sa photo d’identité directement à la commune : le projet qui inquiète les photographes professionnels

Les photos d’identité représentent en effet une part importante du travail des photographes. Photographe à Mons, Laurence Dubuisson confirme. "C’est 30% de mon chiffre d’affaires, explique-t-elle. Sans compter que les photos d’identité sont aussi une vitrine. Des gens qui viennent chez moi pour leur carte d’identité seront peut-être tentés ensuite par un reportage photos par exemple. Alors si on nous enlève ça, c’est une catastrophe."

A Quaregnon, son confrère Pierre Barré confirme. "On est entre 60 et 80 photos d’identité par semaine. Autant dire que ce n’est pas la confiture sur notre pain, c’est carrément notre pain !" S’il s’agit de questions de sécurité, les photographes se disent prêts à faire des efforts pour se numériser. "Ça fait déjà quelques années qu’on en parle, mais on pourrait par exemple envoyer directement nos photos sous format numérique aux communes. Les photos arriveraient dans leur base de données et seraient utilisables pour faire la carte d’identité ou le passeport", ajoute Pierre Barré.