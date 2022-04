Faire sa photo d’identité à la commune : les photographes pourraient y laisser leurs dernières plumes

"On était un revendeur de matériel photo pur et dur, avec sept magasins répartis dans le Brabant wallon et à Bruxelles", explique de son côté le photographe Thierry Poley. "Ça n’a pas tenu dans le temps compte tenu de l’évolution de notre commerce avec l’arrivée d’internet, de grandes enseignes comme Mediamarkt, et l’érosion des prix. Les trois quarts des magasins ont déjà disparu. Face à cette situation, on a fait l’effort de se reconvertir dans les services pour rester sur le marché."

Le photographe pointe également les appareils Photomaton souvent installés dans les administrations alors que de photographes ont pourtant pignon sur rue dans la commune, comme c’est le cas à Tubize où se trouve son magasin principal. "Si le prix posait problème, nous aurions pu au moins être consultés et en discuter. Le Photomaton dans l’hôtel communal a en effet réduit de 60% notre travail sur les photos d’identité", poursuit Thierry Poley.

Le photographe s’est donc adapté. Il propose désormais un service de numérisations de dia, de films, des retouches numériques, des bornes photo ainsi qu’un service de réparation de smartphone et autres tablettes. Les deux magasins encore en activité à Tubize et à Uccle sont également devenus des points de retrait de colis. Cette diversification est vitale, mais "les photos d’identité continuent toutefois à drainer un certain trafic dans notre magasin", précise encore Thierry Poley. Il conclut : "Si le live enrollment se concrétise, nous serons à nouveau attaqués de plein fouet".