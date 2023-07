Pour déguster un ananas "maison", un arrosage fréquent et beaucoup de lumière sont nécessaires. Sous les tropiques, il faut entre 14 et 20 mois pour récolter un ananas. Dans nos maisons, en profitant des chaleurs de l’été en plaçant la plante à l’extérieur, comptez 4 ou 5 ans pour voir la fleur apparaître et le fruit se former. Il est bien sûr plus petit que les ananas du commerce. Quand il jaunit, on peut le récolter et le consommer. Après la récolte, la plante mère sèche, mais elle produit de nouvelles pousses à son pied qui permettent de perpétuer le cycle.