Faire pousser des épinards en plein désert ? C'est possible, grâce à ces panneaux solaires d'un nouveau genre

Des scientifiques saoudiens ont développé des panneaux solaires qui absorbent la vapeur d'eau. L'objectif ? Créer de l'eau à partir d'énergie verte afin d'améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions au climat aride.

Leur méthode a été développée à partir de panneaux solaires photovoltaïques et d'un hydrogel, qui permettent d'utiliser l'eau puisée dans l'air tout en produisant de l'électricité. L'étude, publiée dans la revue Cell Reports Physical Science, décrit une stratégie "durable et peu coûteuse" qui pourrait améliorer la sécurité alimentaire et hydrique des populations vivant dans des régions au climat sec.