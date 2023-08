Faire passer sa carrière avant son couple est-il toujours un choix personnel ?

Les codes sociaux genrés ne sont pas non plus tout à fait innocents dans la place que nous accordons à notre carrière : " Il est socialement plus valorisé pour les hommes de faire carrière. Ce sont les pourvoyeurs, ceux qui ramènent l’argent. Les papas au foyer commencent à se multiplier, mais ça continue de surprendre. A l’inverse les femmes, sont plus incitées à s’impliquer dans la sphère relationnelle. De manière générale quand il y a un enfant ce sont elles qui vont mettre leur carrière sur pause." Une construction sociale qui a des effets très concrets sur la carrière des femmes explique la chercheuse : "Même dans les couples les plus égalitaires au niveau de l’emploi, l’interdépendance et la charge de la femme explose au moment de la naissance du premier enfant. En moyenne, les femmes prendraient à charge 6 heures par semaine en plus de tâches ménagères et logistiques, quand les hommes ne prendraient que 30 minutes. C’est sûr que cela a un impact moindre sur leur carrière."

Pour la psychologue, il n’y a pas de problème en soi à cette répartition genrée, tant que cela est discuté et accepté par les deux membres du couple. Avec ses patients, elle remarque d’ailleurs trois cas de figure : "Les couples très traditionnels, avec l’homme qui travaille le plus et la femme qui est à mi-temps par exemple, quand les deux sont d’accord avec ça alors il n’y a pas de problème. Le deuxième cas de figure, ce sont les couples dans une disposition traditionnelle sans que cela ne soit accepté par ses membres. Cela devient en général très compliqué de se positionner. Une jeune mère, par exemple, qui souhaiterait continuer à garder sa carrière en priorité absolue va devoir lutter pour le faire, car aujourd’hui les codes font que ce sera elle qu’on appellera en cas de bobos, de soucis avec son enfant. Enfin, il y a les formats non traditionnels, pas aussi facile que le traditionnel car ils sont en opposition à la norme, mais en accord avec leur positionnement et donc ça fonctionne entre eux." Elle ajoute qu’il est souvent plus aisé pour les couples d’avoir un partenaire qui nous ressemble et qui donc partage nos valeurs, ce qui permet d’avoir une vision commune : "On ne sait pas toujours ce que va devenir la relation, où quels seront nos désirs et challenges futurs, on ne peut pas tout prévoir et anticiper. La solution est de négocier son interdépendance, savoir poser ses limites mais également se faire fort de compromis sur ce que l’on se sent capable de lâcher pour l’autre."