"Faire les sucres" de Fanny Britt : le grain de sable qui fait tout dérailler

Présenté comme roman choral, le livre n’est pourtant pas l’archétype de ce qu’on attend de ce genre-là. Les personnages principaux, Marion et Adam, occupent près de la totalité du roman, quand Célia n’a droit qu’à deux chapitres. Mais cette distribution prend tout son sens quand on comprend que Fanny Britt a voulu démontrer le caractère privilégié des deux premiers par rapport à la vie plus modeste de Célia. Ce couple a littéralement tout ce qu’il désire. Rien ne lui résiste. Les portes de la gloire se sont ouvertes pour Adam, même s’il se défend de s’être fait tout seul, et Marion est bénéficiaire du cabinet de son père.

Les privilèges sont là et lorsqu’un grain de sable vient faire dérailler le beau tableau, les fissures commencent à poindre pour découvrir que sous les "paillettes" se cachent des traumas non résolus. À la lecture de ces pages, nous avons envie de crier à Adam de prendre soin de lui et de ne pas compter éternellement sur le soutien de sa femme. Marion, présente dans un premier temps, se lasse, à juste titre, de voir son compagnon couler et s’accrocher à elle dans l’espoir qu’elle seule le sauve.

Roman sur les classes et les apparences, Faire les sucres est un roman doux-amer. On pourrait croire, à la lecture du premier chapitre qui met en scène Célia et son grand-père, que le tout sera empreint de nostalgie, mais au fur et à mesure de l’histoire, le roman verse dans un genre plus sociétal en mettant en scène des personnages dont l’ambivalence amène réflexion et critique du système. Lorsqu’un grain de sable vient faire dérailler le beau tableau, les fissures commencent à poindre pour découvrir que sous les "paillettes" se cachent des traumas non résolus