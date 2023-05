Faire le blocus en internat : "Ça permet de ne pas être seule et d’être soutenue"

Mais cette solitude choisie ne dure qu’un temps. "Ce que je préfère c’est me retrouver dans la salle commune avec l’ensemble des autres étudiants", confie-t-elle. À proximité, Hannaléa apprécie l’émulation que cela crée : "Être entouré, c’est mieux qu’être seul. Lorsque l’on est moins motivé, qu’on a un petit coup de mou, on voit que tout le monde avance dans le même sens et ça nous relance."

Pour Romane, cette entraide dépasse de loin ce petit boost de motivation : "L’an dernier, certains étudiants m’ont largement aidée à comprendre mon cours de droit. J’ai pu réussir grâce à cela. Puis lorsque l’on voit de plus jeunes étudiants, on peut les conseiller sur la méthode à mettre en place pour éviter de perdre trop de temps."

Des éducateurs veillent à ce que la discipline et la rigueur soient respectées. Mais le soutien de l’infrastructure est plus important encore. "Tous les repas sont compris dans la formule que l’on propose. Ici, les étudiants sont un peu comme des coqs en pâte", confie le directeur de l’établissement François Piette.