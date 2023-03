Faire la sieste au travail ? Aucune honte à avoir, les employeurs y trouveraient même intérêt

Une sieste mal faite peut faire pire que bien, voici donc les conseils d’Inge Declercq : "une sieste ne peut pas dépasser 20 minutes, grand maximum, et il est important de laisser 8 heures s’écouler entre la fin de la sieste et le coucher. Plus longue et plus tard sera la sieste, plus grand sera le risque de perturber le sommeil nocturne. Et dans ce cas, on dérègle la machine et on entre dans un cercle vicieux : mauvaise nuit, donc besoin de longue sieste en journée et c’est parti pour un cycle infernal."

Autres conditions pour une bonne sieste, le lieu et l’aménagement : "je conseille de ne pas faire sa sieste dans sa chambre, le lit est réservé à la nuit, on y dort longtemps, ne créons pas de confusion inutile. Idem pour l’obscurité, pas besoin de créer une ambiance nocturne, il n’est donc pas conseillé d’occulter le lieu complètement. Par contre, il faut le ventiler et bien s’hydrater après. Quelle position adopter ? Au travail, j’ai vu des gens dormir la tête sur le bureau ou même couché par terre. Le mieux est effectivement d’être allongé mais si possible pas dans un lit, synonyme de nuit. Mieux vaut une chaise longue ou un canapé."