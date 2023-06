"Faire famille" : faut-il être hétéro et en couple pour avoir un enfant ?

"Et si on devenait parents ensemble ?" Sophie-Marie et Océan sont potes et ont tous les deux un désir d’enfant. Dans leur documentaire, on découvre comment faire famille lorsqu’on ne rentre pas dans les cadres traditionnels. Faire famille, un documentaire à découvrir ce mardi à 20h05 sur Tipik, et en replay sur Auvio.

"Sibylle va avoir un troisième enfant… Et pendant ce temps, moi je ramène des colliers Asos quoi". Le SMS que vient de recevoir Sophie-Marie devrait la réjouir, et pourtant, elle est dépitée. À 38 ans, elle sort d’une nouvelle histoire amoureuse bancale, et cette annonce la rend pensive. Est-ce qu’elle ne voudrait pas un enfant elle aussi ? Est-ce qu’elle pourrait en avoir un sans être en couple ? Et l’élever avec Océan, son meilleur pote depuis 9 ans et voisin de palier, est-ce que cela serait possible ?