Faire du yoga avec son chien ? On a testé le DOGA

Nous avons testé avec Barbara Radomme qui pratique le Yoga depuis 13 ans et l’enseigne depuis 3 ans à Hélécine et Bruxelles chez Doga DunkY, une séance de Doga avec Sappho, une Red Golden Retriever. Elle ne connaissait pas cette pratique et elle était même sceptique de voir que l’on mettait une fois de plus le Yoga à toutes les sauces !

Barbara avait déjà constaté que sa chienne, lors de son cours de yoga en ligne, avait des automatismes : "Dès que j’installe le tapis, Sappho vient s’installer avec moi naturellement. Elle adapte son énergie à la mienne : plus active ou plus calme. Lors de la relaxation, elle s’endort près de moi. A la fin de la séance, je fais un chant et là, elle se réveille brusquement et me lèche le visage." Pour Barbara, "les animaux sont donc très réceptifs aux différentes énergies."

Les animaux sont donc très réceptifs aux différentes énergies.

Barbara a commencé sa première séance Doga avec sa chienne au jardin, et elle a été très surprise : " Je me suis installée sur le tapis en tailleur et j’ai fermé les yeux. Au départ, Sappho ne comprenait pas ce qui se passait. Mais comme ce Golden Retriever est très réactif, plus on lui demande de faire des efforts, plus elle est attentive et, plus elle est enthousiaste."

On a eu très vite une connivence au niveau des regards.

En position de lotus au début, raconte notre prof, "on a eu très vite une connivence au niveau des regards. Elle semblait même attendre les instructions suivantes. Et, elle a adopté ensuite les postures comme notamment le guerrier, le sphinx, la position de l’enfant, …"

Les positions plus acrobatiques furent plus compliquées, explique Barbara, "car je pense que cela demande plus de confiance et de pratique."

Mais au final, Barbara a été très étonnée durant cette première séance de Doga de la connivence établie avec Sappho et de la détente qui en découlait. C’est un moment de partage, de bien-être et de quiétude très intéressant pour le maître et l’animal.