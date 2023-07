Dans le 6/8, Helena Roosen, kinésithérapeute et coach sportive, nous donne ses trucs et astuces pour supporter les périodes de fortes chaleurs quand on fait du sport.

Le sport c’est la santé, mais il doit pour cela se pratiquer dans les bonnes conditions. L’été, il y a certaines précautions à prendre pour éviter le coup de chaud :