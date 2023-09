Faire du sport dès le plus jeune âge favoriserait le bien-être mental pour la vie

Coordination, équilibre, souplesse, estime de soi, ou encore sociabilisation… La pratique d’un sport dès l’enfance présente une foule d’avantages, vantés par les autorités sanitaires mondiales.

Une nouvelle étude australienne nous apprend que l’activité physique pourrait également favoriser une meilleure santé mentale à très long terme lorsqu’elle est pratiquée dès le plus jeune âge.

Les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont claires : les enfants, quel que soit leur âge, doivent être actifs pour profiter des nombreux bienfaits d’une activité physique régulière : l’amélioration

de la capacité cardiorespiratoire,

des aptitudes musculaires,

de la santé osseuse,

des résultats cognitifs,

de la pression artérielle,

…

Mais il s’agit aussi de lutter contre "[des] modes de vie […] de plus en plus sédentaires, du fait du recours aux transports motorisés et de l’utilisation accrue des écrans dans le cadre du travail, de l’éducation et des loisirs". Un phénomène néfaste pour le sommeil des enfants et des adolescents, qui peut également favoriser une prise de poids et "une santé cardiométabolique, condition physique, et comportement social ou attitude comportementale de moindre qualité".