Faire du sport à une heure précise de la journée permettrait de mieux gérer son poids.

Les chercheurs ont plus précisément observé un indice de masse corporelle et un tour de taille moindres chez les participants pratiquant une activité physique le matin. Ces derniers avaient également une alimentation plus saine et un apport énergétique quotidien inférieur à ceux des deux autres groupes.

Détail important, ils révèlent que ces résultats s'inscrivent dans le temps malgré une forte propension à la sédentarité dans le groupe du matin. Ultime constat et non des moindres : c'est entre 7h et 9h que l'activité physique modérée à vigoureuse semble être la plus efficace pour la gestion du poids.

"C'est cohérent avec un conseil commun : planifier l'exercice le matin avant les e-mails, les appels téléphoniques ou les réunions."

C'est ce que Rebecca Krukowski, psychologue clinicienne spécialisée dans la gestion comportementale du poids, explique dans un communiqué. L'experte, qui n'a pas participé à ces recherches, rappelle toutefois que cette étude transversale présente certaines limites. "On ne sait pas si les personnes qui font de l'exercice régulièrement le matin peuvent être systématiquement différentes de celles qui font de l'exercice à d'autres moments, d'une manière qui n'a pas été mesurée dans cette étude", explique-t-elle.

Des propos appuyés par un exemple simple : "Les lève-tôt qui se lèvent systématiquement assez tôt pour faire de l’exercice peuvent être biologiquement différents de leurs homologues 'couche-tard'". Un facteur à prendre en considération dans le cadre de recherches plus approfondies destinées à confirmer les bénéfices de l'activité physique modérée à vigoureuse matinale sur l'obésité.