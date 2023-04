Faire des semis de tomate en avril pour en déguster plus tard dans la saison

Les semis sont prêts à être repiqués en pleine terre lorsque le plant mesure entre 20 et 30 cm et a deux cotylédons plus de vraies feuilles. Les cotylédons, ce sont préfeuilles présentes dans la graine avant même sa germination. Ils contiennent les premières réserves énergétiques utiles à la plantule. Ils sont les premiers à sortir et se distinguent des vraies feuilles par leur couleur plus pâle (avant de faire la photosynthèse) et leur forme ovale non découpée.

Au nord de la Loire, mieux vaut attendre le mi-mai (après les Saints de glace). Pour bien se développer, les plants ont besoin de 12° la nuit et environ 20°. Si vous avez une serre, vous pouvez les repiquer dès le mois d’avril.