Faire des maths ou écrire une dissertation en se référant à la biodiversité : "On n’en parle pas assez"

La biodiversité s’invite à l’école avec la plateforme pédagogique gratuite planetebiodiversite. La plateforme propose des outils concrets et ludiques concernant la diversité biologique : des fiches pédagogiques pour les enseignants, de nombreuses activités et des fiches techniques avec plus d’informations. Toutes les informations ont été validées par des scientifiques.

Et si la biodiversité s’invite à l’école, c’est "parce que les enfants, ce sont les adultes de demain", nous dit Joëlle Smeets, cheffe d’équipe communication et management au service public santé et environnement. Elle ajoute que "nous avons tous un lien direct avec la biodiversité qui est magnifique et qui nous a toujours donné de belles images et de bons moments. Et que dès lors, nous pensons que les enfants ont un rôle à jouer." Et la biodiversité, "tout le monde le sait, pour l’instant, elle va quand même assez mal. On est face à une perte assez importante. Les espèces animales comme les espèces végétales vont en disparaissant."

"Mais ce qui est merveilleux avec la nature, c’est qu’elle est très résiliente. Et si on fait quelque chose, elle peut très vite récupérer son état de santé."

Notons que cette plateforme se concentre sur deux tranches d’âge : les enfants de 10 à 12 ans, dans le primaire et les élèves de secondaire de 16 à 18 ans. Les contenus pédagogiques, les leçons (toutes faites pour le corps enseignant) et les activités ont été spécialement conçus pour ces groupes d’âge.