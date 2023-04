Faire des listes, un impact positif sur son organisation et son bien-être

Faire des listes, c’est bon pour la santé. Gilles Delvaulx, coach bien-être, nous explique dans le 6/8 pourquoi il peut être bénéfique de lister des choses à faire ou à ne pas oublier.

Quand on a des courses à faire, des objectifs à remplir ou des tâches à effectuer, les listes sont un outil efficace d’organisation, mais aussi de bien-être. En plus de donner une vision plus claire de sa journée, faire des listes permet de se désencombrer la tête en s’ôtant une charge mentale qu’on transfère sur le papier.

Ensuite, barrer les éléments de sa liste peut agir comme une forme de récompense. Cela signifie qu’on a atteint un objectif, et notre cerveau libère de la dopamine qui est une des quatre hormones du bonheur. Mais ça peut aussi être décourageant quand on se rend compte qu’on n’a pas barré assez d’éléments de sa liste, ce qui peut donner le sentiment qu’on n’a pas fait assez de choses ou que le temps nous manque.

Heureusement dans ces cas-là, il existe encore mieux que la to-do : la ta-da liste. Elle consiste à se souvenir et lister tout ce qu’on a accompli pendant la journée. Autrement dit, la ta-da liste est un moyen de terminer sa journée de manière positive.