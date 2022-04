Faire des glaces saines en moins de 5 minutes ? C’est possible !

Aujourd’hui, les glaces sont des bombes caloriques : on leur ajoute de la crème, de l’huile, du beurre, du lait concentré, du sel, des jaunes d’œufs, des brownies, du caramel… Sans compter d’innombrables additifs. "On se retrouve parfois avec 2 boules de glace à plus de 200 kcal, et ça fait beaucoup non seulement sur la balance, mais en termes de santé, ce n’est pas génial" ajoute Véronique Liesse.