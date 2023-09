Faire découvrir aux enfants les légumes, leurs goûts et comment les cultiver à la Frisette du chou

Cathy et Bastien ont ouvert leur ferme en 2022, rapidement ils donnent un côté pédagogique à leur implantation agro-écologique afin de se diversifier. "On aime faire des conserves de légumes, mais vu l’urgence climatique on s’est dit que c’était plus important d’éveiller concrètement ou pousser les idées écologiques de la nouvelle génération", explique Bastien Chemin.

Découvrez le reportage complet de Télé MB

Les enfants viennent pour visiter les installations, voir comment on plante, comment on récolte mais aussi goûter, parfois à l’aveugle, les produits de la Frisette du chou. Car, après les jeux grâce à un matériel pédagogique, un blind-test de légumes est organisé pour savoir qui reconnaîtra le plus de légumes sans les voir. "J’adore les haricots, j’adore les concombres, c’est mon légume préféré", s’exclame Arthur de l’école primaire de Blaregnies.

Les autres écoles de la commune de Quévy se rendent aussi à la Frisette du chou pour suivre cette animation qui sensibilise les enfants l’écocitoyenneté et aussi les initie au jardinage.