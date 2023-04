Faire de longues siestes pourrait nuire à la santé.

Les chercheurs précisent que les siestes courtes (d'une durée inférieure à 30 minutes) n'étaient pas associées à un risque accru d'obésité ou d'altérations métaboliques. Et d'ajouter que les micro-siestes étaient bénéfiques pour la pression artérielle, qui s'est révélée moins élevée chez les participants qui se reposaient quelques minutes par rapport à ceux qui ne faisaient aucune sieste. Une conclusion qui vient confirmer les conseils délivrés par le Brigham and Women’s Hospital en matière de sieste, qui conseille de se limiter à 20 ou 30 minutes maximum et de ne pas faire de sieste après 15h.

"Cette étude montre qu'il est important de tenir compte de la durée de la sieste et soulève la question de savoir si les siestes courtes peuvent offrir des avantages uniques. De nombreuses institutions se rendent compte des avantages des siestes courtes, principalement pour la productivité au travail, mais aussi de plus en plus pour la santé en général. Si de futures études confirment les avantages des siestes courtes, je pense que cela pourrait être le moteur de la découverte des durées optimales de la sieste et d'un changement culturel dans la reconnaissance des effets à long terme sur la santé et des augmentations de productivité qui peuvent résulter de ce mode de vie", conclut le professeur Frank Scheer, co-auteur de l'étude.