Faire de la contre publicité pour défendre la planète, ca paie ...

Actuellement, Certaines marques et entreprises font ce que l'on appelle de la ‘‘contre-promotion des nouveaux horizons’’ comme argument publicitaire. Les explications de Frédéric Brébant

Les nouveaux horizons, on peut clairement les classer en deux catégories. D’une part, l’homme et la femme du 21e siècle rêvent de conquête spatiale en général et de la planète Mars en particulier, comme le fantasque Elon Musk, patron de Space X.

Et d’autre part, le même humain du 21e siècle rêve aussi de nouveaux horizons virtuels, cette fois dans l’univers numérique, à l’instar de Marc Zuckerberg qui veut bâtir ce fameux Métavers pour tout un chacun.

Certaines marques et associations commencent à récupérer ces nouveaux horizons pour en faire la contre-promotion afin de servir leur propre discours. Un exemple : la dernière pub de la société américaine Salesforce (20 milliards de chiffre d’affaires), qui est un éditeur de logiciels et qui a diffusé ce spot le week-end dernier, lors du dernier Superbowl.