Le concept vient de Londres, le glow boxing. Faire de la boxe dans une ambiance de boite de nuit dans un mélange de boxe et de fitness. Une première société s'est lancée à Bruxelles. Selon le cofondateur du club Gobox, Julien Rondeaux, l'obscurité et la musique aident à se défouler et faire du sport. Margaux Guyot est allé interrogé les clients frappant en rythme sur les sac.