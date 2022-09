"Faire de Bruxelles une ville pour enfants", thème de la Semaine de la Mobilité

La Région bruxelloise redeviendra la plus grande zone sans voiture d'Europe, à l'occasion de la journée sans voiture qui se tiendra le 18 septembre, de 09h30 à 19h00. Il s'agit du point d'orgue de la Semaine de la Mobilité qui s'articulera autour du thème "".

Le dimanche sans voiture est le moment fort de la Semaine de la Mobilité, laquelle aura lieu du 16 au 22 septembre. Cette année, l'événement se penchera sur la refonte des espaces publics où il conviendra d'accorder plus d'attention aux besoins spécifiques de mobilité des enfants.

Le dimanche 18 septembre, les modes doux s'approprieront totalement la ville. Piétons, cyclistes, rollers et trottinettes auront carte blanche sur les routes des dix-neuf communes bruxelloises pendant toute une journée. Seuls les transports publics, les services d'urgence et de sécurité, les taxis et les chauffeurs munis d'une dérogation seront autorisés à se déplacer dans Bruxelles avec un véhicule motorisé.

Cette Semaine de la Mobilité sera l'occasion de mettre en valeur les initiatives améliorant la mobilité des enfants et l'inclusion de l'enfant dans l'espace public. Bruxelles Mobilité installera notamment un "Walk of Fame" devant plusieurs écoles bruxelloises. L'objectif est que chaque enfant puisse, sur la rue, dessiner à l'aide d'un pochoir son étoile en reprenant son moyen de mobilité.