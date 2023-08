Faire chambre à part a-t-il un effet négatif sur le couple ?

Avec l’air du bien-être personnel, de plus en plus de couples mettent en place des stratégies pour mieux dormir mais faire chambre à part pourrait-il faire plus de mal à votre couple que de bien ?

Quand ce ne sont pas les ronflements de l’un, ce sont les gigotements de l’autre, sans compter qu’un des deux tire la couette vers lui ou que l’autre vient se coller tout près de vous pendant la nuit et on ne parle même pas des rythmes du sommeil différents ou encore des insomnies à répétition, symptôme de notre société stressée et stressante. Bref, dormir à deux n’est pas toujours une mince affaire et certains couples, après avoir essayé la technique nordique de "chacun sa couette", ou encore chacun son lit, passent à l’étape ultime du "chacun sa chambre". Stéphanie Van Oost, psychothérapeute, revient sur le phénomène dans Le 6/8 et nous dit quels sont les impacts potentiels sur le couple qui "sleep divorce".