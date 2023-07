Toute personne qui n’est pas d’accord peut contester la facture. " Il y a sur notre site, possibilité d’introduire une réclamation. Il faut le faire dans un délai court et ne pas attendre des mois avant de le faire. Le dossier sera réévalué et c’est le Conseil qui tranchera", souligne Marie Pauwels, du Service facturation et finance de la Zone de secours Brabant Wallon.

"Il n’est pas toujours évident de déterminer ce qui est urgent ou non urgent" confie Michel Blot, qui s’occupe du Service de facturation de la Zone de secours Hainaut Centre. " On doit relire parfois les notes des pompiers sur le terrain afin de déterminer s’il y a lieu ou non de facturer."

C’est parce qu’il y a parfois des zones grises que la zone des Pompiers de Bruxelles a décidé de tout remettre à plat afin de clarifier et de revoir en profondeur son système de facturation. Un gros chantier en perspective !