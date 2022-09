Fair-play financier : le PSG et la Juventus sanctionnés, l’UEFA tient à l’œil Anderlecht et l’Antwerp

L’UEFA a infligé vendredi des sanctions financières "limitées" à huit clubs européens, dont le Paris SG et la Juventus Turin, pour avoir transgressé les règles comptables du fair-play financier, en convenant avec eux d’un plan de redressement sur au moins trois saisons. Deux clubs belges sont également dans le viseur de l’UEFA : Anderlecht et l’Antwerp, dévoile Het Laatste Nieuws.



Anderlecht s’est rendu coupable "de petites infractions" et pourrait se voir infliger une amende de 100.000 euros s’il ne corrige pas le tir. Comme tous les clubs européens, le Sporting est autorisé à dépenser au maximum 30 millions de plus que ce qu’il perçoit grâce à ses "revenus liés au football". Le tout sur une période de 3 ans. Pour l’instant la sanction n’est pas très importante et pourrait même être évitée en cas de bonne conduite. Mais si l’infraction devait se prolonger, les choses pourraient changer. Les sanctions pourraient se durcir (interdiction de transfert ou déduction de points).



Du côté de l’Antwerp, on est encore au stade de la mise en garde. Ce sont les augmentations de capitale successives de Paul Gheysens qui ont interpellé l’UEFA. Cette injection d’agent frais a notamment permis de se renforcer sérieusement sur le plan sportif avec les arrivées de Radja Nainggolan, Toby Alderweireld ou Vincent Janssen. "Les mesures de soutien concernant la crise du corona ont été prises en compte. En conséquence, nous n’avons pas eu à corriger ce qui devrait et serait corrigé dans des circonstances normales", a réagi le club auprès de nous confrères de Het Laatste Nieuws. En clair, tout est sous contrôle et pas d’inquiétude malgré ce rappel à l’ordre.