Fair-play financier : Anderlecht et l’Antwerp parmi les nombreux clubs sanctionnés

L’UEFA a infligé vendredi des amendes à l’Antwerp et au Sporting d’Anderlecht pour avoir transgressé les règles du fair-play financier (FPF), a fait savoir l’instance européenne ce vendredi.

L’instance de contrôle financier des clubs, structure indépendante au sein de l’organisation européenne, a condamné une salve de formations sanctionnées pour la dernière fois au nom de "l’ancien" fair play financier, rappelle l’UEFA, qui autorisera à partir de la saison 2023/24 un déficit accru mais limite désormais la masse salariale en proportion des revenus – jusqu’à 80% en 2024, 90% en 2025.

Les amendes les plus lourdes sont revenues au Royal Antwerp et aux Turcs de Trabzonspor et pourront aller jusqu’à 2 millions d’euros pour chacun – dont 300.000 quoi qu’il arrive, et le reste en fonction des objectifs de redressement financier que leur a fixés l’instance européenne

Surveillé par l’UEFA, le Sporting d’Anderlecht n’a pas rempli les objectifs qui lui avaient été imposés et a donc écopé d’une amende de 100.000 euros.

Parmi les clubs les plus huppés, on retiendra les amendes de 500.000 euros et 300.000 euros respectivement infligées au FC Barcelone et à Manchester United.

Plusieurs autres clubs étaient menacés de sanctions mais ont finalement satisfait les demandes de l’UEFA. Il s’agit de l’AC Milan, de l’AS Monaco, de l’AS Roma, de Beşiktas, de l’Inter, de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain (FRA)