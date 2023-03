Faillites dans le monde bancaire : faut-il s’inquiéter pour nos banques belges ?

Si le risque de contagion est très faible selon les diverses autorités européennes, l’incident n’est pas clos. La faillite de SVB est un coup de semonce… et tous les regards se tournent aujourd’hui vers la BCE et la banque centrale américaine. Les banques centrales vont-elles continuer à augmenter les taux d’intérêt directeurs pour lutter contre l’inflation ?

"Quand les banques accordent des crédits, elles se financent à court terme pour prêter à plus long terme. Bien entendu, les taux des banques centrales impactent directement les taux courts. Aux États-Unis notamment, on était autour de 0 et on est monté à 4,5 sur quelques trimestres", commence par expliquer Roland Gillet, professeur de finance à la Sorbonne et à l’ULB.