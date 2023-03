Faillites bancaires : a-t-on assisté à la première panique bancaire alimentée par les réseaux sociaux ?

Pour cette crise financière enrayée avant un nouveau krach boursier, il y a toute une série d’éléments qui expliquent la faillite de ces banques. Au centre de tous ces éléments, il y a déjà la question de la confiance. C’est la thèse que développe Slate.fr.

Le système monétaire et le système bancaire reposent fondamentalement sur la confiance. On place sa confiance dans un tiers qui va assurer la valeur de notre argent. Or, récemment, pour contrer l’inflation, les taux d’intérêt ont été relevés. Pendant longtemps, les taux ont été très bas. Avec des taux d’intérêt faibles, on emprunte beaucoup pour faire des investissements qui auront un rendement faible. Ce n’est pas grave puisque l’investissement ne coûte pas énormément. Les termes de la confiance étaient ceux-là. Inopinément, les taux d’intérêt grimpent. L’investissement à faible rendement coûte alors trop cher. On reprend donc son argent pour en faire autre chose. C’est le point de départ de cette crise, le coup de canif dans la confiance.

Mais pour qu’il y ait une panique bancaire, un 'bank run', il faut qu’il y ait un emballement non maîtrisé sur les marchés. Quand on se penche sur les banques qui ont été touchées en premier par cet emballement, on constate que la toute première était l’agence Silvergate spécialisée dans les cryptomonnaies, en crise après la faillite de la plate-forme FTX. Ensuite, la Silicon Valley Bank, la banque des start-up.

Les clients de ces banques sont des gens qui travaillent et investissent dans la tech. Ils ont le nez sur Twitter toute la journée. Ils ont donc posté, regardé des vidéos comme celle de Geneviève Roch-Decter en boucle ces dernières semaines. En plus, ces personnes ne doivent pas forcément faire la file au guichet, ils peuvent faire des mouvements bancaires en ligne. Ces retraits numériques expliquent la rapidité de la chute de ces banques.