Faillite SVB : pas de risque de contagion ni en France ni en Allemagne

De son côté, le superviseur bancaire Bafin a assuré que la faillite de la banque SVB aux Etats-Unis ne constitue "pas une menace pour la stabilité financière" en Allemagne. "La situation critique de la branche allemande de la Silicon Valley Bank ne constitue pas une menace pour la stabilité financière", car elle n’a "pas une importance systémique", a déclaré l’organisme allemand de supervision, qui a ordonné le gel des activités de la succursale allemande de SVB, basée à Francfort.

SVB, qui ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, a été fermée par les autorités américaines. Ces dernières ont annoncé une série de mesures pour rassurer particuliers et entreprises sur la solidité du système bancaire américain et vont notamment garantir le retrait de l’intégralité des dépôts de SVB.

Elles vont permettre aussi l’accès à tous les dépôts d’un autre établissement, Signature Bank, qui a été fermé d’office par le régulateur, à la surprise générale.