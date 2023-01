Faillite des boutiques J&JOY à Liège, Namur et Charleroi mais la marque poursuit ses activités

C’est la faillite pour les magasins J&Joy à Liège, Namur et Charleroi. La marque de vêtements lancée à Waremme en 2008 n’a plus de boutiques excepté son magasin de Mons.

En 2019, pourtant, avec un nouveau logo, son jeune patron levait 1 million 600 mille euros pour créer une dizaine de magasins. À l’époque, avec le soutien du fonds d’investissement liégeois Noshaq qui participe pour 395.000 euros. Mais l’aventure a tourné court. Les boutiques du jeune créateur ont subi de plein fouet la crise du Covid.

Un coup d’arrêt de la success story dans la mode belge

J&Joy, ça a été longtemps l’image d’une success story dans le monde de la mode en région liégeoise. Aujourd’hui, son encore jeune patron de 35 ans, le waremmien Pierre Hamblenne a dû constater la faillite d’une partie de son projet : sa chaîne de magasins n’a pas survécu au covid. "À côté de ça, les boutiques étaient toutes situées en centre-ville et donc c’était une complexité supplémentaire. On sait que par exemple à Liège, il y a les travaux du tram et puis les loyers et les prix de l’énergie qui augmentent. Aujourd’hui, après 3 ans de fonds injectés à grande ampleur dans ces boutiques physiques sous baxter, on a décidé de fermer nos 3 boutiques."