Faillite de SVB : un impact "limité" en Europe, où les règles sont plus strictes, assure sa commissaire aux Services financiers

La commissaire européenne aux Services financiers, Mairead McGuinness, a pris un ton rassurant face à l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, au sujet des conséquences européennes des récentes faillites des banques américaines Silicon Valley Bank, Signature et Silvergate.

"L’impact direct semble limité", a-t-elle indiqué lors d’un débat rajouté au programme de la plénière. La SVB, dont la chute a le plus fait parler, "n’a qu’une présence très limitée en Europe, et on est en contact avec les autorités de supervision compétentes". En Allemagne, les autorités ont déjà annoncé un moratoire sur la branche locale de la banque américaine. "Au Danemark et en Suède, il y a des bureaux de représentation mais pas d’agence opérationnelle collectant des dépôts".