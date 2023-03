Faillite de SVB : "La situation se stabilise, le système bancaire américain reste solide", assure la secrétaire au Trésor

"Notre intervention était nécessaire pour protéger l'ensemble du système bancaire américain. Et des actions similaires pourraient être justifiées si les petites institutions subissent des ruées sur les retraits qui présentent un risque de contagion", devrait encore indiquer la ministre.

La banque First Republic est notamment sur la sellette. La Fed avait de son côté indiqué jeudi avoir prêté près de 12 milliards de dollars aux banques américaines en quelques jours, dans le cadre du dispositif mis en place le 12 mars, destiné à leur permettre d'honorer les demandes de retraits de leurs clients.

Elle avait également, via son programme habituel de prêts à très court terme, prêté 152 milliards de dollars aux banques au cours de la semaine écoulée contre à peine 5 milliards la semaine précédente, et 142,8 milliards de dollars aux deux entités créées par les régulateurs américains pour succéder à SVB et Signature Bank.