Faillite de la Silicon Valley Bank, une panique bancaire en forme d’opportunité d’achat ?

Les actions bancaires américaines et européennes ont été secouées à cause de la fermeture d une petite banque californienne et qui est en plus inconnue du grand public. Comment cet effet domino est un possible en 2023 ?

Les dirigeants des banques européennes ont eu chaud, très chaud vendredi dernier. Il est vrai qu’en Bourse, ce n’était pas la joie pour le secteur bancaire, la plupart des actions bancaires européennes ont d’ailleurs chuté comme un seul homme. L’action de BNP Paribas a perdu 3.16% en une seule séance, ING a également perdu 4.19%, la banque espagnole Santander a lâché même un bon 5% et ainsi de suite. Et toute cette dégringolade des actions bancaires a été provoquée par la fermeture d’une petite banque américaine qui en plus est inconnue du grand public. En effet, personne ne connaît la Silicon Valley Bank située en Californie, cette petite banque a elle-même perdu 60% de sa valorisation boursière jeudi dernier.

C’est donc cette Silicon Valley Bank qui a provoqué cet effet domino, d’abord sur les grandes banques américaines jeudi dernier. Je rappelle que jeudi dernier les 4 plus grandes banques américaines ont perdu d’un seul coup 52 milliards de dollars de capitalisation. Et puis l’effet domino a continué sur les banques européennes vendredi dernier. Bon, avant d’aller plus loin dans les explications, je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas dans un scénario à la Lehman Brothers, cette banque qui en faisant faillite avait mis en difficulté la planète financière entière, aujourd’hui, nous ne sommes pas au même niveau d’inquiétude, fort heureusement, et la Silicon Valley Bank n’est pas le canari dans la mine de charbon. Restons donc calmes en ce lundi, il y a déjà assez de mauvaises nouvelles sans ajouter une couche de stress supplémentaire.