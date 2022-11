Faillite de FTX : les personnes qui ont investi dans des cryptomonnaies doivent-elles s’inquiéter ?

En témoigne cette séquence, diffusée il y a un an à peine aux États-Unis. On y voit la star du football américain, Tom Brady, accompagné de son ex-femme, la top-modèle brésilienne Gisele Bündchen. Le slogan "Are you in ?", comprenez "Tu en es ?", est répété à plusieurs reprises. À noter que chez nous, l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) annonçait en juillet combattre les publicités trompeuses à ce sujet.