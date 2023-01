Faillite de FTX : Les liquidateurs de la plateforme ont récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs

A cela s’ajoutent les actifs récupérés par les liquidateurs de FTX aux Bahamas, dont la valeur était estimée, fin 2022, à 170 millions de dollars. Après un imbroglio initial, les nouveaux dirigeants de FTX et les liquidateurs bahamiens ont passé un accord, qui prévoit que l’ensemble des sommes récupérées, aux Etats-Unis et aux Bahamas, serviront à l’indemnisation des clients et des créanciers.

Avec l’accord des créanciers, FTX a initié la cession de quatre entités du groupe, notamment sa filiale japonaise FTX Japan et une plateforme d’échanges de produits financiers dérivés appuyés sur des cryptomonnaies, LedgerX. Les nouveaux dirigeants de FTX préparent également la cession de plus de 300 investissements "non stratégiques", d’une valeur comptable totale de plus de 4,6 milliards de dollars, selon Andrew Dietderich, du cabinet Sullivan & Cromwell. Les anciens responsables de FTX et Alameda sont notamment accusés d’avoir utilisé une partie des fonds détournés à l’achat de biens immobiliers, principalement aux Bahamas.