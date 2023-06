Faillite d’EasyLog Solutions : désarroi pour des travailleurs qui se sentent oubliés

C’est le désarroi pour la trentaine de travailleurs de l’entreprise EasyLog Solutions à Grâce-Hollogne. Celle-ci vient de voir prononcée sa faillite sur aveu. Une décision qui intervient après la fermeture judiciaire et le placement sous scellés de l’entreprise le 28 mars dernier. Ses dirigeants sont soupçonnés de fraude à la TVA sur des produits chinois à Liège Airport et l’enquête se poursuit toujours. Ce qui complique singulièrement la situation des travailleurs qui jusqu’à présent n’avaient pas droit au chômage.

" Ils ont eu deux mois de salaires provisionnels de la maison-mère, et puis celle-ci a décidé de ne plus payer. Ça fait donc un mois et demi qu’ils n’ont plus touché de salaire et donc l’entreprise a décidé de faire aveu de faillite la semaine passée, et ce lundi elle a été prononcée au tribunal. C’est donc la faillite d’une entreprise qui est toujours sous scellé ", précise Geoffrey Broux, le secrétaire permanent du Setca de Liège.

La faillite devrait simplifier la situation pour les travailleurs, mais les conséquences ne sont pas vraiment positives pour eux. En effet, l’entreprise étant toujours sous scellé, il sera très difficile, voire impossible, pour le curateur de trouver un repreneur ou de revendre les actifs. Et sans argent, il ne sera pas possible de payer les arriérés de salaire : " Effectivement. On imagine que le curateur n’aura pas la possibilité de trouver un repreneur puisque l’entreprise est sous scellés, et comme l’enquête risque de durer, on n’aura pas de nouvelles de la vente d’actifs et donc de possibilité de récupérer de l’argent pour les travailleurs. C’est donc le fond de fermeture qui va devoir intervenir plus que probablement. Les travailleurs ont l’impression d’avoir été traités comme s’ils étaient des bandits dans cette histoire, alors qu’ils ont été des travailleurs on ne peut plus honnêtes jusqu’à présent. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas s’il y a eu des malversations de la part de l’employeur, donc ils sont complètement dépités ", ajoute-t-il.

Dans ce dossier, les travailleurs apparaissent comme des grands oubliés puisque rien n’a été prévu pour eux dans le cas de figure d’une entreprise mise sous scellé et où ils ne peuvent dès lors plus travailler. Il pourrait donc s’agir d’un cas d’école susceptible de donner lieu à une nouvelle législation. Ecoutez les précisions de Daniel Maratta, le secrétaire de l’Union belge des Transports de Liège.