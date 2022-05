Faillite : comment rebondir ?

Plus de 1.300 faillites ont déjà été prononcées en Belgique depuis le début de l'année. Et elles pourraient dépasser les 8.000 d'ici fin décembre. Le mot "faillite" est toujours un mot dur, souvent culpabilisant et subir une faillite est une épreuve humaine très compliquée à accepter et à vivre. Derrière ces échecs, il y a des personnes, des familles entières parfois, qui vont devoir combler un vide. Mais comment rebondir dans une société où l'échec reste quelque chose de stigmatisant ? Fin 2020, une ASBL a vu le jour pour leur venir en aide. ReLOAD Belgium mise sur un accompagnement humain, avec une grande place pour l'échange et le partage. Des témoignages forts, recueillis par Céline Biourge.